Врач-нутрициолог назвала причины набора веса после изнурительных диет

Специалист объяснила, что жесткие диеты и ограничения в еде не приведут к желаемым результатам.

Нутрициолог Мария Свечникова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что к набору лишних килограммов приводят изначально неправильные методы и способы похудения. Так, по словам специалиста, вес снова начинает возвращаться из-за слишком жесткой диеты.

«Вы можете месяц терпеть и мечтать о шоколадке, но как только закончится диета, вас будет не остановить. Голод имеет накопительный эффект и всегда работает по одной схеме: ограничения — срыв — переедание», — объяснила специалист.

Не менее распространенной причиной того, что вес возвращается является неумение справляться с эмоциями без еды. В этом случае важно найти другой способ утешать себя и радовать. Также нутрициолог посоветовала научиться составлять сбалансированную тарелку из привычного рациона.

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