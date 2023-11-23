«Все боятся это сказать». Почему замолчал политолог Сатановский

Опальный и оскандаленный политолог сделал смелые предположения относительно будущих президентских выборов в РФ и раскрыл сценарии правительства о чистке госаппарата.

Подробности того самого выступления Сатановского можно посмотреть на YouTube-канале «Линия Вальдмана», где Евгений с присущей ему прямолинейностью пояснил, почему в России до сих пор молчат о президентских выборах-2024.

По его устойчивому мнению, действующий глава государства Владимир Путин до сих пор не составил программу, с которой он пойдёт на выборы, поскольку прекрасно осознает, что без глобальных перемен в стране не обойтись, а начинать придётся с тотальной чистки госаппарата. Однако на такие кардинальные меры по замене старой российской элиты одномоментно пойти невозможно, считает Сатановский.

Политого уверен, что на протяжении истекших десяти лет наша страна находится в перманентном состоянии экономического спада, и с этом нужно что-то делать. При этом либералы, которые долгие годы полностью контролируют всю российскую экономику и финансовую политику, предлагают устроить в России новые 90-е годы с приватизацией всего и вся и передачей имущества РФ в частные руки, что недопустимо в настоящий момент.

В подобной ситуации спасёт только тотальная замена всего либерального бомонда. Сатановский уверен, что Путин объявит о ней уже в декабре текущего года одновременно с его объявлением о выдвижении на новый президентский срок.