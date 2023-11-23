Замглаву администрации района в Новосибирске обвиняют в получении взятки

Заместителя главы администрации Кировского района обвиняют во взяточничестве

В Новосибирске заместитель прокурора Кировского района утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя главы администрации района. В данный момент его обвиняют в получение взятки. Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2019 по 2023 занимая должность замглавы администрации Кировского района, обвиняемый неоднократно получал денежные взятки от ИП за содействие при выполнении демонтажных работ металлических гаражей и погребов на территории района.

Заместитель главы получил взятки в сумме свыше 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

Напомним, что в Новосибирске начали судить 47-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве жены.