Эксперт Козлов предупредил об опасных последствиях бесконтрольного приема антибиотиков при простуде

По словам специалиста, такие действия могут привести к дисбиотическому состоянию кишечника и других органов.

Эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов рассказал, что бесконтрольный прием антибиотиков при простуде опасен не только для того, кто их пьет, но и для других людей. Об этом сообщает RT.

«В результате такого нерационального применения препарата развивается резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов», — объяснил специалист.

Кроме того, заболевший человек в таком случае становится источником резистентных штаммов бактерий, которые могут инфицировать и других людей. И чтобы не допустить развития устойчивости к антибиотикам, прежде всего принимать такие препараты нужно только по назначению лечащего врача, заключил Козлов.

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