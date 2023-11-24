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общество

Медики перечислили снижающие уровень холестерина напитки

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К ним относятся вода с имбирем и лимонным соком.

Специалисты в области медицины рассказали, что снизить уровень холестерина в организме можно при помощи воды с имбирем и лимонным соком. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Times of India».

Для приготовления этого напитка понадобится столовая ложка измельченного имбиря и один лимон, который нужно разрезать на дольки. Ингредиенты заливают литром кипятка, после чего настаивают 15 минут.

Кроме того, в этот список вошли такие напитки, как молоко с добавлением куркумы, медово-чесночная вода, томатный сок и зеленый чай.

Напомним, диетолог Соломатина предупредила, что полный отказ от сахара может довести до смерти.

#здоровье #врачи
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Дарья Бочкун
журналист

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