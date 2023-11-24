От 100 млн и выше. Смотрим, как выглядят самые дорогие особняки и коттеджи, продающиеся в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу особняки, которые стоят свыше 100 млн рублей.

В Новосибирске на популярной площадке по размещению объявлений выставлено большое количество коттеджей и особняков. Многие из них стоят больше 100 миллионов рублей. Сиб.фм выбрал самые роскошные дома, которые сейчас можно купить.

Коттедж из дагестанского камня

В Заельцовском районе Новосибирска продаётся коттедж за 102 млн рублей. По словам автора объявления, облицовка дома выполнена из дагестанского камня, а все строительные материалы проверялись на радиацию.





В доме с площадью 590 м2 есть спа-зона с сауной и бассейном, бильярдная, спортивный зал. Территория поселка огорожена, благоустроена. Зимой чистится снег. Имеются оборудованные детские площадки.





Участок у коттеджа небольшой — 6 соток, с отапливаемым гаражом на 3 машино-места, зоной барбекю и небольшим огородом с плодовыми кустарниками, теплицей и декоративными насаждениями.





Особняк в хвойном лесу

Под Новосибирском в закрытом посёлке Лесная поляна продаётся особняк за 105 миллионов рублей. Площадь дома составляет 950 м2 на участке 50 соток.





В описании объявления говорится, что при возведении в него было вложено более 3,5 млн долларов. Дом стоит возле озера, с доступом только для собственников. Автор отметил, что в нем водится рыба.





По всему периметру видеонаблюдение и охрана. На территории парковка на 5 машин, а гараж на 2 автомобиля. В особняке имеется спа-зона на отдельном этаже, кинотеатр, бильярдная, спортзал и собственный бар. Всего в коттедже 15 помещений из высококачественных и дорогостоящих материалов.





Особняк с домом для охраны

Под Новосибирском в ДНТ Ельцовка выставили на продажу особняк за 119 млн рублей, площадью в 491 м2. Участок 26 соток, на котором находится среди высоких сосен.





В описании говорится, что на территории есть отдельный дом с охраной.





Сам особняк состоит из трех этажей. На первом есть просторная гостиная с панорамными окнами и открывающимися видами на внутренний сад, библиотека, каминная зона отдыха, столовая, кухня, спальная и санузел. На втором этаже расположены три спальни, детская игровая комната, кабинет. На цокольном этаже — сауна. Также в доме имеется огромный бассейн.





Коттедж в рекреационной зоне с водопадом

За 133 млн рублей продается коттедж в Заельцовском парке Новосибирска, площадью в 500 м2 и с участком в 24 сотки.





Автор в объявлении написал, что на территории участка растут многолетние деревья, сосны, ели, кедры, ивы. Также есть пруд, в который впадает водопад.









В доме два этажа и цоколь. Имеется кинозал, бассейн и сауна. На территории дома построен дом для охраны.

Резиденция

Лидер по стоимости — коттедж площадью 1213 м2 на участке 30 соток за 135 миллионов. Как отметил автор, резиденция продаётся для самого взыскательного покупателя. Особняк находится в ДНТ Удача в Заельцовском бору.





«Дом в сосновом бору для тех, кто дорожит каждой минутой покоя и умиротворения вдали от городской суеты. Вместительный и комфортабельный, выполнен по индивидуальному проекту известного архитектора в неоклассическом стиле», — говорится в объявлении.





Будущего владельца ждет 18-метровый бассейн с глубиной до 3,5 метров, выполненный из турецкого мрамора и мозаики.





На первом этаже дома размещены просторный холл, гостиная, кухня-столовая, кинотеатр, бильярдная, кабинет, гостевая комната, три санузла и СПА-зона. По всему дому теплые полы и единая система кондиционирования, а вся мебель от европейских производителей. Окна в доме с золотым тиснением и мраморными подоконниками, а на потолке хрустальные люстры.





На втором этаже расположены 5 спален, каждая из которых имеет свою гардеробную.





В цоколе размещены котельная, постирочная, комната и санузел для персонала с отдельным входом, паркинг на шесть машино-мест и автомойка.