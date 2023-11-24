Преподавателя НГМУ признали виновной в получении взятки

Суд признал виновной преподавателя НГМУ в получении взятки

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении Елены Самсоновой, которую обвиняют в получении взятки и служебном подлоге.

Согласно обвинению, с 22 июня 2022 года по 6 июня того же года Елена, будучи профессором кафедры патологической физиологии и клинической патофизиологии ФГБУ ВО НГМУ, получила через посредника денежную взятку за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя.

В этот же период обвиняемая из корыстной заинтересованности совершила служебный подлог и внесла в официальные документы ложные сведения.

Елена Самсонова была признана виновной. Ей назначили наказание в виде лишения свободы условно со штрафом, а также лишили права преподавательской деятельностью на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в Новосибирске задержали домогавшегося пассажирки мигранта.