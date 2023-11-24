Психолог Ивакова нашла способ поднять настроение в моменты раздражения

«Можно совмещать это с техниками дыхания. Многие знают о них. Например, техника "4-7-8", при которой надо вдыхать 4 секунды, задерживать дыхание на 7 секунд, а выдыхать в течение 8 секунд. Рекомендуется делать от 3 таких циклов. Это поможет успокоиться в момент обострения негатива и раздражения», — поделилась психолог.

Кроме того, влияние на настроение человека оказывает и питание. Поэтому для хорошего расположения духа нужно добавить в рацион мясо, бананы, шоколад, овсяную и гречневую каши.