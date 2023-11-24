Пьяный житель Тюмени безжалостно зарезал ножом собственную мать

Теперь правоохранители намерены ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

В Тюмени 28-летний местный житель совершил убийство. Мужчина расправился со своей родной матерью, пока она спала. Об этом сообщает Вслух.ru.

Правоохранители установили, что трагедия произошла 21 ноября 2023 года. Подозреваемый был пьян и пока его мать спала, он нанес ей около шести ударов ножом в жизненно важные органы. От полученных ран 61-летняя женщина скончалась на месте.

Теперь следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, житель Забайкалья по неосторожности убил несовершеннолетнюю девушку.