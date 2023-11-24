Стало известно, почему перекрыли улицу Мичуринав Новосибирске

В центре Новосибирска временно перекрыли проезд в районе улицы Мичурина, 37 из-за недоразумения с дорожными знаками.

Внимательные водители заметили знак «Движение запрещено». Однако замешательство вызвало наличие еще одного знака — «Движение направо». Этот знак установили на время стройки дома №39/1.

Ураганный ветер в минувшие выходные мог быть причиной смещения знака «Движение направо», оставив только знак «Движение запрещено». Внимательный автомобилист обратил внимание на это недоразумение. Он сообщил об этом в региональную Федерацию автовладельцев.

Позже выяснилось, что застройщик не убрал знак «Движение направо» после окончания строительных работ. Для восстановления нормального движения сотрудники МБУ ГЦОДД провели демонтаж этого дорожного знака.

Ранее Сиб.фм сообщал, что электрокары получили субсидии от автоконцернов.