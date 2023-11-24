В Кузбассе разорвало скорую помощь в ДТП с грузовиком

На трассе Кемерово-Промышленная в Кузбассе ночью 24 ноября столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик с прицепом, перевозивший БелАЗ.

В результате аварии салон машины скорой помощи «разорвало».

В момент аварии в автомобиле скорой помощи находились медики из местной районной больницы. Водитель машины скорой помощи молодой и без опыта вождения. Он не справился с управлением, что привело к столкновению с грузовиком.

По данным ГИБДД Кузбасса, водитель грузовика нарушил правила размещения транспортного средства на дороге. В результате ДТП пострадала 48-летняя фельдшер.

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