Врач Богатырев рассказал, какая вредная привычка разрушает почки

По словам специалиста, к такой проблеме может привести злоупотребление обезболивающими.

Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев рассказал в беседе с «Газета.Ru», что злоупотребление обезболивающими препаратами может привести к серьезным проблемам с почками. По словам специалиста, дело в том, что приток крови к органу ухудшается и на этом фоне могут развиться опасные заболевания.

К другому причине, которая плохо сказывается на здоровье почек, относится длительное воздержание от похода в туалет при переполненном мочевом пузыре. Во-первых, это может способствовать развитию инфекций в мочевыводящей системе, а во-вторых — усиливается давление на почки, подчеркнул медик.

Богатырев добавил, что для здоровья почек очень важен качественный сон. Отсутствие этой привычки нередко вызывает почечные заболевания, резюмировал он.

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