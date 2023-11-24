Заместитель мэра Новосибирска доложил о текущем состоянии работы с дольщиками

О том, как в настоящее время ведется работа с обманутыми дольщиками, рассказал заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

На начало года в Новосибирске было 32 долгостроя, пять из которых сданы. Так, в 2023 году с использованием мер региональной и муниципальной поддержки введены в эксплуатацию следующие многоквартирные дома: в микрорайоне Закаменский, 12 стр., на ул. Кропоткина, 130/6 стр. (2-я очередь), ул. Волховской, 37 стр., ул. Галущака, 15, ул. Есенина, 12/1 стр. Посредством ввода указанных многоквартирных домов в эксплуатацию восстановлены права 1280 обманутых дольщиков.

Сейчас в городе 27 домов-долгостроев. По предварительным расчетам, по семи объектам из них вопросы с дольщиками будут решаться в 2024 году. Основные решения по остальным долгостроям будут приняты до конца этого года. Для разрешения проблем обманутых дольщиков есть различные механизмы работы: либо возмещение затрат людям, либо строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

Есть на территории города долгострои с историей от десяти лет и более, по которым в этом году фактически завершается работа. Например, Закаменский микрорайон и долгострой на улице Связистов, 13/1.

«В Закаменском жилмассиве сегодня ведется строительство трех объектов, – отмечает заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. – Два дома будут вводиться в эксплуатацию в этом году. Они в высокой степени готовности. На улице Связистов, 13/1 на сегодня завершаются расчеты с гражданами, то есть людям предлагается либо реинвестировать в новое строительство дома на месте недостроенного, либо возмещение затрат. Фактически напряжение мы уже сняли. Люди либо уже имеют договор долевого участия и ждут новую квартиру, либо включаются инвестором в строительство объекта, который будет вместо незавершенного объекта на улице Связистов, 13/1, либо получили компенсацию от застройщика. Таким образом, до конца года будут решены вопросы, как со статусом дольщиков, так и со статусом данного объекта».

Ведется работа по реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП) в рамках областного закона. С начала текущего года реализовано четыре таких проекта, денежные средства от них в сумме 865,70 млн рублей направляются на завершение строительства следующих проблемных объектов, строительство которых завершают жилищно-строительные кооперативы.

Также реализуется поддержка граждан – участников долевого строительства путем предоставления жилых помещений по льготной стоимости от инициаторов МИП в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии от 26 февраля 2018 года № 709. Льготная стоимость для граждан снизилась в октябре 2023 года до 6,5 % (ранее – 15,2 %) за квадратный метр от рыночной стоимости.

За период работы программы с 2018 года застройщиками были отобраны 904 обманутых дольщика, 581 дольщик получил ключи от новых квартир. Часть граждан отказалась от участия, вернулась в ЖСК, созданные для строительства своих домов. Сейчас ждут восстановления прав 197 человек, по большей части из них решения приняты, сделки планируются к оформлению до конца 2023 года.