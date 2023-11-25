Биолог Яновский рассказал о негативных последствиях тёплого ноября в Новосибирске

Тёплый ноябрь может негативно повлиять на флору и фауну Новосибирской области.

Аномально тёплый и бесснежный ноябрь в Новосибирской области может негативно повлиять на флору и фауну региона. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на биолога Алексея Яновского.

Урожайность плодовых деревьев и ягодных кустарников может сильно снизиться весной из-за того, что осенью на некоторых из них снова стали набухать почки. Озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень, также пострадали из-за перепадов температур. Дачникам на участках могут пострадать садовая клубника и озимый чеснок.

Также произошла сумятица в жизни пернатых. Фламинго, журавли и лебеди не улетели на зимовку, а тетеревам и рябчикам стало нелегко – они зарываются в снег, а покровы всё ещё не образовались.

Тёплая погода также может вывести из спячки барсуков, ежей и сусликов. Медведи тоже могут проснуться, поэтому жителям региона не стоит удивляться, когда шатуны начнут заглядывать на территорию посёлков.

На фотографиях, которые распространили в соцсетях, можно увидеть проснувшихся комаров. Однако, по словам биолога, это не кровососущие насекомые, а снежные комарики, которые не питаются кровью. Обычные комары и мошки также могут проснуться от спячки, но их количество будет не таким большим весной.

Биолог Алексей Яновский отмечает, что для природы резкие перепады температур сулят мало хорошего. Природа спокойно приспосабливается к средним значениям, но такие аномалии могут негативно повлиять на флору и фауну региона.