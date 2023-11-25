COVID-19 может находиться годами в организме человека в «спящем» состоянии

Коронавирус может задерживаться в организме переболевшего человека на протяжении нескольких лет, считают учёные.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Российской газетой» объяснил, что вирус SARS-CoV-2 (COVID-19) проникает в клетку, связываясь с белком на ее мембране, известным как рецептор АПФ. Большое количество таких рецепторов находится на белых кровяных клетках, которые являются частью иммунной системы. Таким образом, коронавирус повреждает иммунную систему и подавляет ее реакцию.

Кроме того, в иммунной системе есть "клетки памяти", которые находятся в состоянии спящего анабиоза и не размножаются при заражении вирусами. Это относится не только к коронавирусу, но и к другим вирусам, таким как ВИЧ. Клетки иммунной памяти могут активироваться через несколько месяцев или даже лет, одновременно активизируя "спящие" вирусы и вызывая рецидив инфекции.

Клетки иммунной памяти хранятся в различных тканях, таких как лимфоидная ткань, селезенка и костный мозг. В головном мозге также есть автономные долгоживущие клетки иммунной системы, которые могут скрывать различные вирусы.

Возможно, коронавирус также использует другие долгоживущие клетки в разных тканях, например, фибробласты или мышечные клетки сердца, которые могут жить до 20 лет, добавил иммунолог.

Он также отметил, что дальнейшие научные исследования будут сосредоточены на изучении "длинной формы" COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все больше врачей склоняются к мнению о том, что коронавирус не покидает организм полностью после заболевания COVID-19 и может продолжать наносить вред.

Напомним, новосибирские учёные нашли способ разведения клеща-убийцы.