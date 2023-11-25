Федеральная трасса была заблокирована фурой под Новосибирском

Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" под Новосибирском оказалась заблокирована из-за серьезного ДТП, что вызвало образование пробки.

Авария произошла в субботу, 25 ноября, вечером. На 108-м километре произошло опрокидывание фуры. Предварительная информация указывает на то, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением.

Об этом сообщили в группе "АСТ-54". Пробка образовалась в обоих направлениях движения.

"Проезд перекрыт", — отметил автор поста.

В настоящее время движение транспорта затруднено возле села Егоровка, расположенного в Болотнинском районе.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте происшествия и смогли ликвидировать последствия ДТП.

Напомним, в Новосибирске на Одоевского загорелась квартира на 16 этаже.