Google с 1 декабря удалит тысячи аккаунтов россиян

Google напоминает о скором удалении неактивных аккаунтов пользователей своих сервисов, таких как Gmail, Photos, Drive и другие.

Согласно информации, опубликованной на портале 9to5Google, процесс удаления начнется с 1 декабря.

Удаление аккаунтов связано с освобождением места на серверах компании и обеспечением безопасности данных. Пользователи, которые не входили в свои аккаунты в течение двух лет, рискуют потерять доступ к своей электронной почте, фотографиям, документам и другой информации, хранящейся в облаке Google.

Google не уточнила точное время начала процесса удаления, но предупредила, что он может продлиться до 2024 года. Компания также отметила, что будет отправлять уведомления пользователям о необходимости активировать свои аккаунты, чтобы избежать удаления. Письма будут отправлены как на неиспользуемые адреса электронной почты, так и на резервные адреса, если они были указаны.

Чтобы сохранить доступ к заброшенным аккаунтам, достаточно выполнить любое действие, связанное с аккаунтом Google, например, отправить письмо, просмотреть или загрузить фотографию, создать или открыть файл в Drive.

Напомним, спeциaлисты НГТУ НЭТИ разработали антенну, которaя может рaздaвaть персональный Wi-Fi.