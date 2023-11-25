сегодня
25 ноября, 13:08
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня
25 ноября, 13:08
пробки
4/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня 12:00
общество

Нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек

Фото: Kandinsky

Нейросеть ChatGTP составила составила новогоднее меню, а нейросеть Kandinsky показала, как это должно выглядеть.

Нейросеть по запросу корреспондента Сиб.фм составила новогоднее меню из пяти позиций.

В качестве горячего блюдо она предложила стейк из говядины с розмарином и чесноком, которое подается с запеченной тыквой и картофельным пюре.

Фото Нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек 2

На закуску — брускетты с помидорами, базиликом и моцареллой, а салат — микс из свежих овощей с гриль-курицей, орехами и медово-горчичным соусом.

Фото Нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек 3


Фото Нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек 4

На десерт нейросеть предлагает традиционный новогодний торт «Наполеон» с ванильным кремом и ягодами.

Фото Нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек 5

Из напитков — для взрослых красное вино и просекко, а для детей клюквенный коктейль.

Фото Нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек 6

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

Читайте в