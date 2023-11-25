Новосибирская зоозащитница Палкина высказалась об убийстве бездомных животных

В Новосибирске зоозащитница Татьяна Палкина высказалась по поводу законопроекта, который позволяет убивать бездомных животных.

В Новосибирске зоозащитница Татьяна Палкина высказалась по поводу законопроекта, принятого в Бурятии, который позволяет убивать бездомных животных, если им за месяц не нашли хозяев. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Согласно закону, животных без владельцев поместят в пункты временного содержания на 30 дней с момента отлова. Там смогут умерщвлять питомцев, которые подходят под одну из категорий, описанных в законе.

Умерщвлению подлежат кошки и собаки, которые остались невостребованными, у которых есть неизлечимая и опасная для людей болезнь, немотивированная агрессия, неспособность к адаптации, непереносимые физические страдания. Однако инициатива не коснётся питомцев, которые зарегистрированы в государственной базе – с чипом и жетоном.

Палкина заявила, что данная инициатива не решит проблему бездомных животных, так как процедура убийства дорогостоящая, а постоянное выкидывание питомцев на улицу не прекратится, что приведет к тому, что количество бездомных животных не изменится.

По словам зоозащитницы, если говорить о тех животных, которые родились на улице, то они, как правило, не выживают и умирают через несколько месяцев. Она также отметила, что в основном бездомные – это животные, которые родились в семьях, а потом их просто выкинули. Этот процесс постоянный. Палкина считает, что массовая стерилизация домашних питомцев может стать выходом из сложившейся ситуации. Кроме того, она предложила объяснить людям важность этой процедуры и ввести льготы, чтобы процесс не был слишком дорогостоящим.



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