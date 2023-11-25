Политолог Сатановский прервал молчание и сделал скандальное заявление о выборах-2024

Предсказать какое-либо событие в этом разогнавшемся потоке геополитических перемен невозможно, но опальный политолог Сатановский всё же решился спрогнозировать результаты предстоящих президентских выборов в РФ.

С недавних пор опальный и отлучённый от федерального телевидения политолог Евгений Сатановский перешёл в более «узкий» формат вещания своей точки зрения относительно текущей ситуации в России и грядущих в марте 2024 года выборов главы государства. На днях в эфире YouTube-канала «Линия Вальдмана» он размышлял на эту непростую тему и сделал очередное скандальное заявление.

Евгений Янович уверен, что российский лидер намеренно затягивает оглашение своего решения относительно участия в президентских выборах-2024, поскольку осознает, что страна нуждается в глобальных переменах, которые придётся начать с зачистки госаппарата, невозможные в текущем моменте. Зажатый со всех сторон Путин, по словам политолога, не сумел разработать предвыборную программу, которою он сможет представить своим избирателям. К тому же действующий президент не знает ответ на главный вопрос россиян – когда закончится экономический кризис.

Сатановский уверен, что в курсе этой ситуации находятся многие «знающие» люди, которые вместе с Путиным готовят декабрьскую чистку либерального бомонда, но молчат, поскольку не хотят сорвать реализацию этого масштабного плана.