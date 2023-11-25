Появились подробности ДТП под Новосибирском с участием бензовоза

Под Новосибирском водитель грузовика не справился с управлением и врезался в припаркованный после ДТП автомобиль.

В субботу утром в Болотнинском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, около 7 часов 25 ноября на автодороге Р-255 со стороны Новосибирска в сторону Кемерово произошло столкновение грузовика «Вольво» с прицепом и двух легковых автомобилей — «Лада Гранта» и КамАЗа, который двигался во встречном направлении.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в припаркованный после ДТП автомобиль «Лада Гранта». Затем грузовик столкнулся с КамАЗом. В результате аварии несколько человек пострадали — они были доставлены в больницу.

Ранее в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте» сообщили о двух погибших, но в полиции данную информацию опровергли.

В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.



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