Приглядитесь к пледу: найден киноляп в «Москва слезам не верит»

Зрители обнаружили киноляп в культовом советском фильме.

В хитовом фильме «Москва слезам не верит» обнаружен несоответствие. Приглядитесь внимательно к пледу, который появляется в нескольких сценах. Мелодрама, вышедшая на экраны в 1980 году, сразу же стала кассовым хитом. Для режиссера Владимира Меньшова это был первый большой успех. В первые месяцы после премьеры фильм получил множество наград в СССР, включая Государственную премию. Но это еще не все: в 1981 году он был награжден «Оскаром» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет фильма разворачивается в конце 1950-х годов в Москве и рассказывает историю трех подруг из провинции. Катерина Тихомирова, сыгранная Верой Алентовой, мечтает поступить в университет. Люда Свиридова, исполненная Ириной Муравьевой, стремится выйти замуж за состоятельного мужчину. А Тося Буянова, сыгранная Раисой Рязановой, работает маляром на стройке и готовится выйти замуж за москвича-рабочего.

Однако, зрительский глаз не пропустил небольшую ошибку, пишет РБК. Плед, который персонаж Гоша, сыгранный Алексеем Баталовым, накрывает Катерину, ранее появлялся в другой сцене фильма. Более того, он был использован как настенный ковер.

Внимательные зрители наверняка заметили его в квартире у Володи. Когда Катерина оказывается у него дома во время свидания и садится на диван, за ее спиной находится этот самый плед-ковер.