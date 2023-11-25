Раскрыты данные о доходах президента России Владимира Путина

Несмотря на то, что закон отменил обязанность парламентариев публиковать декларации о доходах, президент и его администрация отчитались о своих доходах за полный календарный 2022 год.

Точные цифры с 1 марта 2023 года не подлежат открытой публикации – так работает новый закон об обезличенных декларациях депутатов Госдумы и законодательных органов регионов, а также членов Совета Федерации. Теперь статистическая отчетность будет представлена без указания персональных данных, но подача деклараций не будет остановлена.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, «условия СВО вносят свою специфику», но парламентарии могут самостоятельно принять решение опубликовать свои декларации, если «намерены пойти на переизбрание, заинтересованы в том, чтобы быть открытыми».

Учитывая, что в последний раз Владимир Путин официально отчитался в 2022 году (за истекший 2021 год), его доходы составили 10 202 616 рублей (информация опубликована на сайте Кремля). Соответственно его ежемесячная зарплата — 850 218 рублей. Также в собственности главы государства значатся: квартира площадью 77 кв. м, гараж, три автомобиля марок ВАЗ и ГАЗ и автомобильный прицеп.

Отметим, что заработная плата первого лица государства подвергается ежегодной индексации подобно окладам обычных россиян.