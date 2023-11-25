«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в домашнем матче — 3:1

В хоккейном матче на домашней арене команда "Сибирь" одержала победу над "Нефтехимиком" со счетом 3:1.

В первом периоде хозяевам пришлось играть в меньшинстве большую часть времени, а в течение минуты "Сибирь" даже играла в формате 3 на 5. Благодаря отличным действиям Антона Красоткина новосибирская команда смогла справиться с этим испытанием и после удаления Алексея Яковлева забросить шайбу, когда игра шла в неравных составах. Михеев перехватил передачу соперника, прорвался в зону атаки и точно поразил ворота. Таким образом, "Сибирь" вышла вперед со счетом 1:0.

Однако хозяевам не удалось сохранить преимущество до перерыва. За минуту до сирены Александр Дергачев обыграл вратаря "Сибири" и сравнял счет — 1:1.

Во втором периоде гости чаще атаковали и бросали по воротам новосибирцев — 10 бросков против 5. Но ни одна из команд не смогла забить гол.

В середине третьего периода Энди Андреофф сумел забросить шайбу воротам гостей и вернуть преимущество "Сибири" — 2:1. За 50 секунд до конца матча он же забил еще одну шайбу в пустые ворота "Нефтехимика", установив окончательный счет 3:1.

Домашняя серия "Сибири" продолжится в понедельник, когда команда сыграет против "Куньлунь Ред Стар".