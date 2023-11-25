В Новосибирске снесут два аварийных дома за 1,2 млн рублей

В Октябрьском районе Новосибирска снесут два аварийных дома за 1,2 миллиона рублей.

В Новосибирске в Октябрьском районе планируют снести два аварийных здания. Заказчиком работ выступило муниципальное «Городское жилищное агентство», а стоимость работ составит 1,26 миллиона рублей.

Два дома расположены по адресам: Крамского, 9 и Красносельской, 6б. Исполнитель будет обязан провести демонтаж зданий и вывезти строительный мусор. Срок выполнения работ – с 18 по 31 декабря текущего года.



Как ранее писал Сиб.фм, в Октябрьском районе Новосибирска расселят 16 аварийных домов.