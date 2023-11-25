Жительница Новосибирска пожаловалась, что её собаку ударило током в троллейбусе.

В Новосибирске в троллейбусе №23 собака получила удар током. Об этом сообщила жительница города телеграмм-каналу «Новосибирск с огоньком». По ее словам, животное не пострадало и отделалось только испугом.

Собака находилась вместе со своей хозяйкой на остановке и ждала троллейбус. Когда они переступили порог транспорта, животное внезапно вскочило и с визгом убежало от него. После этого женщина отвела своего питомца к ветеринару.

Напомним, в Новосибирске хозяйка убитого током пса-поводыря рассказала подробности.