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общество проиcшествия

В Новосибирске в троллейбусе №23 собака получила удар током

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Жительница Новосибирска пожаловалась, что её собаку ударило током в троллейбусе.

В Новосибирске в троллейбусе №23 собака получила удар током. Об этом сообщила жительница города телеграмм-каналу «Новосибирск с огоньком». По ее словам, животное не пострадало и отделалось только испугом.

Собака находилась вместе со своей хозяйкой на остановке и ждала троллейбус. Когда они переступили порог транспорта, животное внезапно вскочило и с визгом убежало от него. После этого женщина отвела своего питомца к ветеринару.

Напомним, в Новосибирске хозяйка убитого током пса-поводыря рассказала подробности.

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Дамир Трубников

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