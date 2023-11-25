В Новосибирской области проиндексируют материнский капитал на 7,5%

Социальный фонд РФ сообщил, что повышение коснется семей, которые ранее не воспользовались материнским капиталом.

В Новосибирской области материнский капитал будет проиндексирован на 7,5% в следующем году. Социальный фонд РФ сообщил, что повышение коснется семей, которые ранее не воспользовались материнским капиталом, а также тех, у кого осталась часть средств на сертификате.

Семьи, которые еще не распоряжались сертификатом, получат максимальное повышение в размере 44 тысяч рублей. Если материнский капитал оформлен на второго ребенка и не было никаких трат, то увеличение составит уже 58 тысяч рублей.

Информацию о сумме материнского капитала можно узнать на сайте Госуслуг. Данную меру поддержки индексируют раз в год в соответствии с уровнем фактической инфляции.