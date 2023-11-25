Владимир Путин обещал покинуть пост президента России в 2024 году

Блуждая в догадках об участии Владимира Путина в предстоящих президентских выборах-2024, некоторые эксперты вспомнили неоднозначные слова главы государства трёхлетней давности и пытаются рассмотреть в них хоть какой-то намёк на отказ от поста лидера страны.

Речь идёт о комментариях Владимира Путина после принятия поправок в Конституцию, позволивших аннулировать его президентский срок и переизбираться в 2024 и в 2030 годах. Тогда он заявлял, что «пока не время думать о том, останется ли он на посту президента после окончания действующего срока».

Через призму сегодняшней предвыборной ситуации многие смотрят на эти слова как на отказ Путина от поста главы государства и в ближайшее время назначит преемника.

Среди вероятных протеже действующего президента рассматриваются кандидатуры Дмитрия Медведева (премьер-министр РФ), Сергей Лавров (министр иностранных дел России), Сергей Шойгу (министр обороны РФ), Алексей Дюмин (губернатор Тульской области), Владимир Колокольцев (министр внутренних дел России.

Россиянам не остаётся ничего, как дождаться 13 декабря 2023 года, когда будет официально принята дата президентских выборов и российский лидер обязан законом сообщить своё решение.