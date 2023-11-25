Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 25 ноября

Гуманитарная пауза в зоне израильско-палестинского конфликта наконец-то состоялась, ХАМАС отпускает тринадцать заложников.

По данным на субботу, 25 ноября текущего года палестинские радикалы отпускают 13 израильтян, взятых в заложники 7 октября. В это же время Израиль начал подготовку к передаче ХАМАС 39 заключенных. Мероприятия идут в рамках ранее достигнутой договорённости о прекращении огня, сообщил МИД Катара, который был посредником в переговорах о временном перемирии.

Согласно оговорённым условиям, за четверо суток пока будет длиться гуманитарная пауза предполагается обменять по меньшей мере 50 израильских заложников на полторы сотни палестинцев.

Вторым важным мероприятием станет беспрепятственная доставка в сектор Газа энергоресурсов, продуктов и медикаментов. В его рамках восемь цистерн с топливом и первые грузовики прибыли в анклав.