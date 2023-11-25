Воспитательница из Новосибирска заявила, что её заставили бить детей

В Новосибирске двум воспитателям предъявили обвинение после избиения детей.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после издевательств над детьми в частном детском саду на улице Кошурникова. Бывшая воспитательница Анна заявила, что ее заставляли физически наказывать воспитанников.

По словам экс-работницы, заведующая детским садом поощряла избиение и хватание за волосы, якобы начальница угрожала ей увольнением по статье, если она откажется применять физическое насилие. От побоев пострадали не менее 10 детей.

Кроме этого, по её словам, заведующая запрещала общение с родителями детей в течение рабочего времени.

Сейчас воспитатели обвиняются в ненадлежащем исполнении обязанностей и находятся под стражей.