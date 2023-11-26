Аномально тёплый ноябрь может негативно повлиять на новосибирскую природу

Тёплый ноябрь в Новосибирске может иметь негативные последствия для флоры и фауны региона.

Как сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на биолога Алексея Яновского, урожайность плодовых деревьев и ягодных кустарников может значительно снизиться весной из-за повторного набухания почек осенью. Озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень, также пострадали из-за перепадов температур. Садовая клубника и озимый чеснок на дачных участках могут быть повреждены.

Перемены в погоде также повлияли на жизнь птиц. Фламинго, журавли и лебеди не улетели на зимовку, а тетеревам и рябчикам стало трудно – они зарываются в снег, а покровы еще не сформировались.

Тёплая погода также разбудила медведей, барсуков, ежей и сусликов. Жителям региона следует быть готовыми к тому, что медведи могут начать заглядывать на территорию поселков.

На фотографиях, которые были распространены в социальных сетях, можно было увидеть проснувшихся комаров. Однако, по словам биолога, это не кровососущие насекомые, а снежные комарики, которые не питаются кровью. Обычные комары и мошки также могут проснуться от спячки, но их количество весной будет меньше.

Биолог Алексей Яновский подчеркивает, что резкие перепады температур могут нанести серьезный ущерб природе. Природные экосистемы лучше приспособлены к средним значениям, но такие аномалии могут негативно повлиять на флору и фауну региона.