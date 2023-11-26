«Была неделю на детоксе и похудела на пару килограммов». Сибирячка Мария Шумакова — о съёмках в новом сериале «Соседка»

20 ноября в 21:00 на телеканале ТНТ состоялся показ сериала «Соседка» – романтической комедии с Юлией Хлыниной, Егором Корешковым и Алексеем Чадовым и актрисой из Новосибирска Марией Шумаковой. Накануне премьеры, СибФМ удалось пообщаться с сибирячкой. В эксклюзивном интервью Мария рассказала о новой роли, как планирует отметить день рождения, поделилась любимыми проектами и, о том, как встречают ее на родной земле.

Расскажите про съемки в новом сериале «Соседка» на ТНТ и о своей роли: как готовились, что было сложного и интересного?

Очень обрадовалась, когда меня позвали на пробы в этот сериал. Создателями сериалов «Соседка» и «Сладкая жизнь» являются одни и те же люди. Ира Аркадьева

очень крутой креативный продюсер, сценарист. Илья Овсенев ─ оператор «Сладкой жизни» тоже креативный продюсер и мне так хотелось поработать с этой командой, они одни из самых талантливых людей нашей индустрии.

Моя героиня — бывшая девушка главного персонажа, которого исполняет Егор Корешков. Было сложно, поскольку моя роль на вырост, надеюсь, на второй сезон этого проекта. Я появляюсь в 7 или 8 серии. Надеюсь, у моей героини будет возможность раскрыться более широко. Конечно, когда проходишь не весь съемочный процесс, а уже вливаешься в коллектив, непросто поймать ноту комедии, на которой говорили все герои. Мне было не так просто ее нащупать из-за небольшого количества съемочных дней.

В сериале очень яркий актерский состав, с кем было комфортней всего находиться на съемочной площадке?

Команда суперклассная, работать со всеми было одно удовольствие, а с Юлей Хлыниной мы вообще вместе играли в театре, так что мне было комфортно со всеми на съемочной площадке. Была одна забавная история – съёмка в бассейне, все должны были быть в купальниках. Для актера это всегда стеснение, потому что где-то жирок торчит, где-то целлюлит, где-то еще что-то. И мы такие пришли: «Можно мы не будем сниматься в купальниках» ... Перед этой съемкой я была неделю на детоксе и похудела на пару килограммов, чтоб живот втянулся. Ужасно боялась, сильно переживала, а в итоге меня поместили в бассейн, потом надели халат и, практически не видно было ни моих зимних жирков, ни животика. Вот это психологически непростой момент.

Как вы считаете, на какую аудиторию рассчитан сериал «Соседка»? Кому его точно стоит посмотреть?

Мне кажется, это очень объединяющий сериал, может зайти и моим ровесникам 30-летним, либо чуть помладше и более взрослой аудитории. Моим родителям по 70 лет, но они такие моложавые ребята, поэтому 50 и 60-летним тоже зайдет этот сериал. В сериале довольно универсальный юмор, узнаваемые ситуации, которые построены на взаимодействии разных людей, интеллигенции и рабочего класса, так называемого.

Это универсальная комедия, очень тепло, нежно сыграна и с прекрасные актерским составом. Елена Валюшкина играет просто блестяще. Я слышала ее на репетиции ─ было очень смешно и круто. С Алексеем Чадовым я не пересекалась на площадке, но недавно видела трейлер и очень смеялась. Смотреть всем! Лёгкое, классное, нежное кино. Мне кажется, получилось всё.

В декабре у вас будет день рождения. Где и как планируете его отметить?

День рождения будет 24 декабря, мне исполнится 35 лет. В этом году так сложились обстоятельства, что мы будем отмечать дома. Нам захотелось устроить домашнюю вечеринку. Иногда бывает такое состояние, когда хочется остаться дома и никуда не выходить. Хочется подальше быть от зимней заразы и себя поберечь. Планируем пригласить друзей, у нас в доме большая гостиная, надеюсь, все разместятся.

У нас есть пианино, гитара, поэтому буду рада, если друзья сделают и творческие подарки. Будем петь, болтать, я обожаю принимать гостей и очень жду свой день рождения в такой теплой и домашней атмосфере. Купила себе потрясающее прозрачное платье, в котором бы не решилась выйти за пределы дома, но могу встретить гостей в таком виде вполне. Мы обычно отмечаем вместе с мужем, у него день рождения 25 декабря и праздновать будем в понедельник. А в свой день, думаю, что позавтракаю с сестрой и племянницей, а вечером с мужем по традиции сходим в мой любимый ресторан, поужинаем.

Как часто вы бываете в Новосибирске и когда были в последний раз?

В Новосибирске бываю часто, точно 2-3 раза в год. У меня там родители, мой педагог Тамара Семеновна Кочержинская (актриса театра «Глобус»), моя школьная подруга и близкие люди. Есть дача, которую обожаю. В Москве я искала дачу себе, хотела купить какую-то небольшую территорию, но не нашла такого классного места, как в Новосибирске. У нас дача с выходом на большое озеро, мне нравится в нем плавать. Люблю своих соседей, знаю всех с детства, они меня все любят. Родителям удалось новый дом построить, очень рада, что вложилась в это мероприятие. Последний раз мы с мужем ездили к родителям летом, было классно. Мама нас закармливала, готовила пироги и торты.У нас супергорячая баня, а я ее большая фанатка. Это лучшее место для меня в Новосибирске.

Назовите три самых любимых места в Новосибирске.

В целом, люблю центр города, у родителей квартира там. Обычно, когда останавливаюсь у них, гуляю, люблю кафе «Баранжар». Это традиционное место встречи с моим педагогом, там куча овощных классных салатов и я их обожаю. Люблю наш Новосибирский зоопарк, хотя все-таки выступаю за гуманное обращение с животными. Давно не была в Оперном театре, но в целом люблю театры новосибирские. Нравится пройтись по улице Ленина, посидеть у кукольного театра. Очень люблю новосибирский метрополитен, для меня имеет особое значение. Мой дедушка его проектировал. Он всегда напоминает о бабушке с дедушкой, которых уже нет.

Какая самая дорогая вещь в вашем гардеробе и сколько она стоит?

Обожаю тратить деньги на одежду и могу спустить весь гонорар. Это было всегда, и в период очень больших доходов и небольших. У Астрид Линдгрен в «Карлсоне» есть замечательное высказывание: «Если вещь не приносит воспоминание, ее можно выбросить в окно, будь это даже золотые часы». Самые дорогие для меня вещи ─ это вещи, связанные с теплыми воспоминаниями. К примеру, очень люблю подарки своего мужа. Надену браслет, который он мне подарил и думаю о нем, чувствую поддержку в этот момент. Пожалуй, для меня это самое важное. Когда вещь несет воспоминание, в этом есть глубокий смысл. Вещи люблю, тратить деньги очень люблю, но стараюсь не привязываться к этому. Роскошь я люблю.

Как часто пересматриваете фильмы/сериалы со своим участием?

Специально я не пересматриваю. «Соседку» посмотрю, сейчас вышел сериал «Игра головой» с хорошим актерским составом, его я посмотрела. Честно скажу, я не особо слежу, когда, что выходит. Иногда мне звонят: «Мы тебя там видели...», а я даже не знаю, что проект вышел.

Работа, над какой ролью запомнилась больше остальных? Почему?

Любые съемки запоминаются чем-то особенным и ярким. Сериал «Сладкая жизнь» запомнился больше всего, потому что снимались в экспедиции ─ в Риге. Мы уехали на несколько месяцев из Москвы и самое главное ─ обрели друзей. Вся команда этого сериала крепко дружит. Моя близкая подруга Настя Меськова, недавно были в гостях у Антона Денисенко, которой играл Марка. С Ромкой Маякиным очень близки, хоть почти год не виделись, Лушу люблю. Это было нечто большее, чем просто съемки. Настолько глубоко это вошло в сердце, не знаю, сравнится ли что-то, когда-нибудь с этим. Мы обрели друзей на всю жизнь.

Еще запомнился опыт съемок у Ивана И. Твердоского в короткометражке «Болевые точки», в студенческие годы. Иван кардинально повлиял на манеру моей актёрской игры. Снялась у Андрея Сергеевича Кончаловского, работа с мастером такого уровня ─ это просто мечта. Иногда мы сидели в декорациях, и было полное ощущение, что это моя реальная жизнь, а вот за пределами кадра — вымышленная. Настолько уровень правды там зашкаливал.

Назовите три главных российских фильма/сериала 2023 года, которые стоит посмотреть каждому.

Я слежу за индустрией и мне интересно все, что происходит. Смотрю практически все нашумевшие сериалы, которые выходят, какие-то досматриваю, какие-то ­­─ нет. На меня произвел колоссальное впечатление сериал «Лада Голд». Мне очень понравилось, как он снят, сценарий в жанре современной сказки, потрясающий актерский состав. Очень нравится сериал «Цикады» ─ режиссерская работа Евгения Стычкина. В нем великолепные актерские работы, молодые юные артисты и каждого хочется снять в кино. И третья картина от Миши Местецкого «Год рождения». Миша ─ большой русский режиссер, любитель авторского кино. Он долго не выпускал новых фильмов и это долгожданная премьера. Считаю, обязательно нужно посмотреть.

Какие новые творческие вершины вам бы хотелось покорить?

Сейчас больше перехожу на другую сторону экрана, учусь на сценариста. Надеюсь, буду выступать в качестве продюсера. Пишу свой первый полный метр. Поэтому, когда смотрю сериалы и фильмы, понимаю, кого бы мне хотелось снять.

Смотрите премьеру сериала «Соседка» 20 ноября в 21:00 на ТНТ,16+