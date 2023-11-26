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общество спорт

«Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА

Фото: Михаил Крючков / Сиб.фм, предоставлены героем публикации

Самый высокий человек в России Павел Подкользин из Новосибирска рассказал о карьере баскетболиста, актёра и политика.

Павел Подкользин, один из десяти российских баскетболистов, игравших в НБА, выдвигается в депутаты на довыборы в Совет депутатов Новосибирска от партии «СРПЗП». Он был занесён в «Книгу рекордов России» как самый высокий человек страны.

Подкользин с детства занимался баскетболом и играл на позиции центрового за БК «Новосибирск». Он имеет звание мастера спорта РФ и стал обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России. Теперь он намерен использовать свой спортивный опыт и знания для работы в политике и улучшения жизни горожан.

Павел Подкользин в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» рассказал о том, как начиналась его карьера в спорте, кино, а теперь и в политике.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 2

Физруки и сборная учеников

Павел вырос в посёлке Гвардейском под Новосибирском в семье военного и парикмахера. Когда ему исполнилось десять лет, будущий актёр записался на секцию по баскетболу в школе №81.

В посёлке Гвардейском сильно развивался баскетбол, прививали его абсолютно всем. Настолько был силён баскетбол в школе, что у нас были соревнования между классами. Сильнейших из классов набирали сборную, мы играли против сборной учителей. В сборную учителей входил даже директор школы. И физруки преподавали нам баскетбол, — рассказывает Павел.

Этот спорт настолько увлёк мальчика, что он стал проводить в зале практически всё своё время. Спустя два года плотных тренировок Павел попал под крыло заслуженного тренера России Виталия Уткина.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 3

Он воспитал немало классных ребят, сборников и баскетболистов, которые играли на высшем уровне. Я попал к нему в 13 лет, в 1998 году. Сейчас ему уже 80 лет, — делится спортсмен. — Тогда мой рост был 198 сантиметров. Нужно было ещё больше прогрессировать, я начал ездить на электричке в город. Так и началась моя карьера у профессионального тренера — самого дорогого для меня человека, который по сей день помогает мне советами.

Уже в 15 лет Павел играл во взрослой сборной — в одной команде с 19-летними игроками. В том же году он заключил контракт с профессиональным клубом «Локомотив» и в составе этой сборной завоевал золото на Чемпионате Европы. Спустя полгода Павла заметили итальянцы и пригласили играть в сборной Варесе.

Италия и похвальная грамота

Они увидели меня на турнире в Италии. Там тренер и положил на меня глаз. Приехал в Варесе и сказал, что есть там такой мальчик высокий, — вспоминает Павел. — Я приехал туда зимой. Около пяти месяцев баскетбола у меня не было практически совсем, тренер по физподготовке готовил меня в качалке.

217-сантиметровый баскетболист играл на позиции центрового. На то время его вес составлял 115 килограммов. По словам Павла, ему нужно было нарастить мышцы, чтобы не отставать на площадке от взрослых игроков.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 4

Детский баскетбол кардинально отличается от мужского. Чтобы не поигрывать в больших аспектах игры, нужно грамотно чувствовать себя на площадке, — делится собеседник. — Я провёл в маленьком городе Италии два года. У моих родителей дома висит похвальная грамота за вклад в баскетбол от мэра Варесе. Она начеканена на плексигласе.

После 22 сыгранных матчей в составе итальянского клуба «Варесе» Павла задрафтовали скауты НБА. В 2004 году он переехал в США.

НБА и «Званый ужин»

Павла пригласили на воркаут — короткую тренировку одной из команд, которая оценивает уровень твоей игры для дальнейшего сотрудничества.

Хочет Лос-Анджелес тебя посмотреть — ты приезжаешь в Лос-Анджелес. Хочет Детройт — ты в Детройт поехал. Вот так по Америке катаешься, проводишь там около десяти тренировок. Какой клуб хочет, он тебе оплачивает всё. Ты спокойно летаешь, кушаешь, тренируешься и дальше полетел.

В США спортсмена приняли в «Юта Джаз» и практически сразу продали в «Даллас Маверикс». Там он отыграл два сезона в составе фарм-команды.

Фарм-команду собирают из приглашённых игроков, платят им зарплату. Если кто-то не играет в основном составе, спускают вниз, и там ты набираешься практики. Когда нужно, они тебя вызывают, и ты также продолжаешь тренироваться с основной командой.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 5

Российский, американский и итальянский баскетбол не сильно отличается друг от друга. Как отмечает Подкользин, сильная разница заметна только во взаимоотношениях игроками. Например, в Италии была такая традиция: после каждого матча игроки вместе со своими семьями собирались на общий ужин в одном из заведений.

В Америке с этим потяжелее. Игроки очень много времени проводят на выезде без семьи, минимум 82 игры. Если ты дойдёшь до плей-офф, то ещё 40 игр прибавится. По возвращении домой игроки едут по своим семьям. А ты общаешься с другими только на тренировках, — объясняет Павел.

В России атмосфера более душевная, подчёркивает собеседник. По его словам, новосибирская команда была очень слажена, а дружественная атмосфера играет важную роль на пути к победе.

Я рано приехал на итальянский чемпионат, в 16 лет выиграл Высшую лигу со второй командой Новосибирска, взял серебро на чемпионате Европы. К 18 годам я был уже профессионалом. Тогда я уже быстро вливался во все процессы. У тебя уже нет времени на раздумья: «А как это, а как то?». Ты просто берёшь и делаешь.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 6

В составе НБА Павел провёл два года: с 2004 по 2006. Там его заметил главный тренер БК «Химки» Сергей Елевич и принял в свою команду. Затем баскетболист вернулся домой, в Новосибирск, где и продолжил свою спортивную карьеру.

Я не жалею, что вернулся домой. Я здесь вырос, здесь все мои родные. Спустя время, конечно, думаешь, что можно было что-то поменять, но прошлое уже никак не вернёшь. Максимум, что можно ещё сделать — это позаботиться о своём будущем.

Высокооплачиваемое хобби и сотрясение мозга

Как добавляет спортсмен, десять из двадцати лет в баскетболе он играл за родной город — Новосибирск. К 2019 году Павел настолько устал от этого вида спорта, что решил закончить карьеру и попробовать себя в новой сфере — кино.

Уже не было такого запала, тех эмоций. Кто-то играет до сорока, пылит. Ну, и всё равно когда-то тебе придётся закончить с той или иной работой. Я называю это высокооплачиваемым хобби.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 7

Собеседник уточнил, что его зарплата в Новосибирске была в десять раз ниже, чем в НБА. Однако смена профессии не связана с деньгами — Павлу стало скучно. Теперь он играет в любительской команде, когда находит на это время.

Уже так, без особого энтузиазма. Где-то забить, просто подвигаться, чтобы не засохнуть вообще до конца, — говорит он.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 8

По мнению Павла, баскетбол в Новосибирске уже не тот. Он объясняет: каждый баскетбольный клуб зависит от финансирования. Деньги уходят не только на зарплаты игрокам, но и на проживание, питание, перелёты.

Если бы у БК «Новосибирск» были крупные спонсоры, то в команду бы приглашались игроки подороже, с большим опытом. К сожалению, сейчас такое время, когда спонсоры не готовы выделять немалые суммы, как это было раньше, — рассуждает собеседник. — Когда я играл, нас хорошо спонсировал город и спонсоры, были сильные легионеры. Мы не были в низших позициях, очень редко проигрывали даже сильнейшим командам.

У игроков должны быть стойкий характер и харизма. По мнению Павла, без этих качеств в баскетболе далеко не уедешь. Но порой грубость на площадке не только приносит пользу команде, но и приводит к серьёзным травмам.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 9

Была ситуация, когда я играл в «Сибирь-Телеком» против «Урала» из Екатеринбурга. Мне дали мяч, разворачиваюсь, получаю. Передо мной стоит парень, он хотел подставиться. Я его не заметил и сбил. Понимаю, что он где-то там внизу и что-то под моей ногой. Это была его голова. У парня было сотрясение третьей степени. Хорошо, что живой. Представляете, если бы я своими 150 килограммами наступил бы ему на голову? — вспоминает спортсмен.

Павел подытоживает: на площадке может случиться всё, что угодно.

С баскетболом я закончил в 35 лет, прекрасно отыграл в Новосибирске. С новейшим клубом БК «Новосибирск» мы выиграли два золота в чемпионате 2014–2015, золото Чемпионата России и золото Кубка России. За девять лет ещё никто не побил этот рекорд.

«Ыыы, а че такой здоровый?»

Рост Павла составляет 223 сантиметра. Однако он не самый высокий баскетболист в мире. Однажды спортсмену пришлось играть с американским баскетболистом Шоном Брэдли с ростом в 231 сантиметр, а также с 229-сантиметровым китайцем Яо Мином.

Очень тяжело играть против того, кто выше тебя. Большую часть жизни ты смотришь на всех сверху вниз, а тут наоборот, — объясняет собеседник. — На улице на меня до сих пор реагируют люди. Кто-то перешёптывается, кто-то спокойно относится к моему росту. Помощник мой знает меня уже 15 лет, для него я уже как метр-семьдесят.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 10

Порой прохожие просят Павла сделать совместное фото, и он соглашается. По его словам, будь он на их месте, то реагировал бы на высокого человека точно так же.

Идёт человек среди среднестатистического роста и выделяется максимально. Как можно отреагировать? Просто по-разному же люди спрашивают. Подойдут: «Ыыы, а че такой здоровый?». А другой: «Здравствуйте, у вас такой хороший рост, а можно с вами сфотографироваться?». Как ему откажешь? У всех отличие только в культуре, в реакции.

Сандугач и Коля Наумов

Как признаётся Павел, он всегда мечтал работать в киноиндустрии. Ранее он снимался в телепередачах и рекламе — однажды его даже пригласили в ОАЭ на съёмки ролика про автомобильное масло. Тем не менее, полноценная актёрская карьера баскетболиста началась с комедийного сериала «1703».

Мне написали в социальных сетях, что нужен фактурный актёр. Я согласился, переговорил в режиссёром Сергеем Сенцовым. И уже через два дня прилетел в Москву на пробы. В «1703» я сыграл роль сидельца, из которого пытались выбить некие показания. Там же снимались Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 11

Всего Подкользин снялся в четырёх проектах: «1703», «Волшебный участок», «Последний богатырь. Наследие» и «Майор Гром: Игра». По его словам, планировалось отснять ещё четыре проекта, но всё отменилось из-за специальной военной операции.

Уже стартовал один великолепный, замечательный проект под названием «Волшебный участок», в котором я принял непосредственно участие в роли сандугача. Сандугач — это такой большой персонаж, который держал свой клан добрых людей. Одну из самых важных главных ролей там сыграл Николай Наумов из «Реальных пацанов».

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 12

Вживаться в роли и учить длинные тексты Павлу не составляет труда. Он уже давал интервью на камеру во время работы баскетболистом. Единственная проблема — это привыкание к сценическим костюмам.

Спортсмены привыкли к удобной обуви и одежде. А на съёмки «Последнего богатыря» нужно было приходить в классическом костюме и туфлях. У меня нога 55 размера. В таком виде нужно было бежать три пролёта по лестнице, прыгать на маты — всего я пробежал в туфлях 18 тысяч шагов. Возвращаюсь домой, а у меня ноги в два раза больше. Хорошо, что потом были три дня выходных, я отошёл от этого всего.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 13

Как отмечает Павел, ранее он мог бы поучаствовать в фильме про советских баскетболистов «Движение вверх», но его не пригласили на съёмки.

Говорят, там небольшие гонорары были. А я за сильно маленькие гонорары не работаю. Труд большого человека должен оплачиваться немаленькими деньгами.

Политика и любовь к жизни

30 октября депутат Госдумы ФС РФ Александр Аксёненко объявил, что кандидатом в депутаты на довыборы в Совет депутатов Новосибирска от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» стал Павел Подкользин.

Я решил попробовать для себя что-то новое. Городу нужен импульс, вдох, вдохновение. Новые, энергичные и свежие люди, которые захотят что-то привнести в него. Так что — почему бы и нет? Собаки тебя не укусят. Пробовать можно и нужно.

Фото «Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА 14

В пример удачных городов-миллионников Павел привёл Екатеринбург, Казань и Москву.

Дороги, скверы, парки — всё это шагнуло на двадцать лет вперёд от Новосибирска.

Он также добавил, что проводить изменения в области спорта не планирует.

Я каждый день получаю удовольствие от происходящего и тех, кто повстречался на моём жизненном пути: корреспондентов, спортсменов, помощников, семьи, друзей. Надо ценить каждый прожитый день. Так что — любите, цените жизнь! Будет радость вам. Улыбайтесь почаще!

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Диана Джафарова
журналист

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