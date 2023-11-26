«Чё такой здоровый?». 223-сантиметровый баскетболист из Новосибирска стал актёром и политиком после НБА

Самый высокий человек в России Павел Подкользин из Новосибирска рассказал о карьере баскетболиста, актёра и политика.

Павел Подкользин, один из десяти российских баскетболистов, игравших в НБА, выдвигается в депутаты на довыборы в Совет депутатов Новосибирска от партии «СРПЗП». Он был занесён в «Книгу рекордов России» как самый высокий человек страны.

Подкользин с детства занимался баскетболом и играл на позиции центрового за БК «Новосибирск». Он имеет звание мастера спорта РФ и стал обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка России. Теперь он намерен использовать свой спортивный опыт и знания для работы в политике и улучшения жизни горожан.

Павел Подкользин в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» рассказал о том, как начиналась его карьера в спорте, кино, а теперь и в политике.

Физруки и сборная учеников

Павел вырос в посёлке Гвардейском под Новосибирском в семье военного и парикмахера. Когда ему исполнилось десять лет, будущий актёр записался на секцию по баскетболу в школе №81.

— В посёлке Гвардейском сильно развивался баскетбол, прививали его абсолютно всем. Настолько был силён баскетбол в школе, что у нас были соревнования между классами. Сильнейших из классов набирали сборную, мы играли против сборной учителей. В сборную учителей входил даже директор школы. И физруки преподавали нам баскетбол, — рассказывает Павел.

Этот спорт настолько увлёк мальчика, что он стал проводить в зале практически всё своё время. Спустя два года плотных тренировок Павел попал под крыло заслуженного тренера России Виталия Уткина.

— Он воспитал немало классных ребят, сборников и баскетболистов, которые играли на высшем уровне. Я попал к нему в 13 лет, в 1998 году. Сейчас ему уже 80 лет, — делится спортсмен. — Тогда мой рост был 198 сантиметров. Нужно было ещё больше прогрессировать, я начал ездить на электричке в город. Так и началась моя карьера у профессионального тренера — самого дорогого для меня человека, который по сей день помогает мне советами.

Уже в 15 лет Павел играл во взрослой сборной — в одной команде с 19-летними игроками. В том же году он заключил контракт с профессиональным клубом «Локомотив» и в составе этой сборной завоевал золото на Чемпионате Европы. Спустя полгода Павла заметили итальянцы и пригласили играть в сборной Варесе.

Италия и похвальная грамота

— Они увидели меня на турнире в Италии. Там тренер и положил на меня глаз. Приехал в Варесе и сказал, что есть там такой мальчик высокий, — вспоминает Павел. — Я приехал туда зимой. Около пяти месяцев баскетбола у меня не было практически совсем, тренер по физподготовке готовил меня в качалке.

217-сантиметровый баскетболист играл на позиции центрового. На то время его вес составлял 115 килограммов. По словам Павла, ему нужно было нарастить мышцы, чтобы не отставать на площадке от взрослых игроков.

— Детский баскетбол кардинально отличается от мужского. Чтобы не поигрывать в больших аспектах игры, нужно грамотно чувствовать себя на площадке, — делится собеседник. — Я провёл в маленьком городе Италии два года. У моих родителей дома висит похвальная грамота за вклад в баскетбол от мэра Варесе. Она начеканена на плексигласе.

После 22 сыгранных матчей в составе итальянского клуба «Варесе» Павла задрафтовали скауты НБА. В 2004 году он переехал в США.

НБА и «Званый ужин»

Павла пригласили на воркаут — короткую тренировку одной из команд, которая оценивает уровень твоей игры для дальнейшего сотрудничества.

— Хочет Лос-Анджелес тебя посмотреть — ты приезжаешь в Лос-Анджелес. Хочет Детройт — ты в Детройт поехал. Вот так по Америке катаешься, проводишь там около десяти тренировок. Какой клуб хочет, он тебе оплачивает всё. Ты спокойно летаешь, кушаешь, тренируешься и дальше полетел.

В США спортсмена приняли в «Юта Джаз» и практически сразу продали в «Даллас Маверикс». Там он отыграл два сезона в составе фарм-команды.

— Фарм-команду собирают из приглашённых игроков, платят им зарплату. Если кто-то не играет в основном составе, спускают вниз, и там ты набираешься практики. Когда нужно, они тебя вызывают, и ты также продолжаешь тренироваться с основной командой.

Российский, американский и итальянский баскетбол не сильно отличается друг от друга. Как отмечает Подкользин, сильная разница заметна только во взаимоотношениях игроками. Например, в Италии была такая традиция: после каждого матча игроки вместе со своими семьями собирались на общий ужин в одном из заведений.

— В Америке с этим потяжелее. Игроки очень много времени проводят на выезде без семьи, минимум 82 игры. Если ты дойдёшь до плей-офф, то ещё 40 игр прибавится. По возвращении домой игроки едут по своим семьям. А ты общаешься с другими только на тренировках, — объясняет Павел.

В России атмосфера более душевная, подчёркивает собеседник. По его словам, новосибирская команда была очень слажена, а дружественная атмосфера играет важную роль на пути к победе.

— Я рано приехал на итальянский чемпионат, в 16 лет выиграл Высшую лигу со второй командой Новосибирска, взял серебро на чемпионате Европы. К 18 годам я был уже профессионалом. Тогда я уже быстро вливался во все процессы. У тебя уже нет времени на раздумья: «А как это, а как то?». Ты просто берёшь и делаешь.

В составе НБА Павел провёл два года: с 2004 по 2006. Там его заметил главный тренер БК «Химки» Сергей Елевич и принял в свою команду. Затем баскетболист вернулся домой, в Новосибирск, где и продолжил свою спортивную карьеру.

— Я не жалею, что вернулся домой. Я здесь вырос, здесь все мои родные. Спустя время, конечно, думаешь, что можно было что-то поменять, но прошлое уже никак не вернёшь. Максимум, что можно ещё сделать — это позаботиться о своём будущем.

Высокооплачиваемое хобби и сотрясение мозга

Как добавляет спортсмен, десять из двадцати лет в баскетболе он играл за родной город — Новосибирск. К 2019 году Павел настолько устал от этого вида спорта, что решил закончить карьеру и попробовать себя в новой сфере — кино.

— Уже не было такого запала, тех эмоций. Кто-то играет до сорока, пылит. Ну, и всё равно когда-то тебе придётся закончить с той или иной работой. Я называю это высокооплачиваемым хобби.

Собеседник уточнил, что его зарплата в Новосибирске была в десять раз ниже, чем в НБА. Однако смена профессии не связана с деньгами — Павлу стало скучно. Теперь он играет в любительской команде, когда находит на это время.

— Уже так, без особого энтузиазма. Где-то забить, просто подвигаться, чтобы не засохнуть вообще до конца, — говорит он.

По мнению Павла, баскетбол в Новосибирске уже не тот. Он объясняет: каждый баскетбольный клуб зависит от финансирования. Деньги уходят не только на зарплаты игрокам, но и на проживание, питание, перелёты.

— Если бы у БК «Новосибирск» были крупные спонсоры, то в команду бы приглашались игроки подороже, с большим опытом. К сожалению, сейчас такое время, когда спонсоры не готовы выделять немалые суммы, как это было раньше, — рассуждает собеседник. — Когда я играл, нас хорошо спонсировал город и спонсоры, были сильные легионеры. Мы не были в низших позициях, очень редко проигрывали даже сильнейшим командам.

У игроков должны быть стойкий характер и харизма. По мнению Павла, без этих качеств в баскетболе далеко не уедешь. Но порой грубость на площадке не только приносит пользу команде, но и приводит к серьёзным травмам.

— Была ситуация, когда я играл в «Сибирь-Телеком» против «Урала» из Екатеринбурга. Мне дали мяч, разворачиваюсь, получаю. Передо мной стоит парень, он хотел подставиться. Я его не заметил и сбил. Понимаю, что он где-то там внизу и что-то под моей ногой. Это была его голова. У парня было сотрясение третьей степени. Хорошо, что живой. Представляете, если бы я своими 150 килограммами наступил бы ему на голову? — вспоминает спортсмен.

Павел подытоживает: на площадке может случиться всё, что угодно.

— С баскетболом я закончил в 35 лет, прекрасно отыграл в Новосибирске. С новейшим клубом БК «Новосибирск» мы выиграли два золота в чемпионате 2014–2015, золото Чемпионата России и золото Кубка России. За девять лет ещё никто не побил этот рекорд.

«Ыыы, а че такой здоровый?»

Рост Павла составляет 223 сантиметра. Однако он не самый высокий баскетболист в мире. Однажды спортсмену пришлось играть с американским баскетболистом Шоном Брэдли с ростом в 231 сантиметр, а также с 229-сантиметровым китайцем Яо Мином.

— Очень тяжело играть против того, кто выше тебя. Большую часть жизни ты смотришь на всех сверху вниз, а тут наоборот, — объясняет собеседник. — На улице на меня до сих пор реагируют люди. Кто-то перешёптывается, кто-то спокойно относится к моему росту. Помощник мой знает меня уже 15 лет, для него я уже как метр-семьдесят.

Порой прохожие просят Павла сделать совместное фото, и он соглашается. По его словам, будь он на их месте, то реагировал бы на высокого человека точно так же.

— Идёт человек среди среднестатистического роста и выделяется максимально. Как можно отреагировать? Просто по-разному же люди спрашивают. Подойдут: «Ыыы, а че такой здоровый?». А другой: «Здравствуйте, у вас такой хороший рост, а можно с вами сфотографироваться?». Как ему откажешь? У всех отличие только в культуре, в реакции.

Сандугач и Коля Наумов

Как признаётся Павел, он всегда мечтал работать в киноиндустрии. Ранее он снимался в телепередачах и рекламе — однажды его даже пригласили в ОАЭ на съёмки ролика про автомобильное масло. Тем не менее, полноценная актёрская карьера баскетболиста началась с комедийного сериала «1703».

— Мне написали в социальных сетях, что нужен фактурный актёр. Я согласился, переговорил в режиссёром Сергеем Сенцовым. И уже через два дня прилетел в Москву на пробы. В «1703» я сыграл роль сидельца, из которого пытались выбить некие показания. Там же снимались Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин.

Всего Подкользин снялся в четырёх проектах: «1703», «Волшебный участок», «Последний богатырь. Наследие» и «Майор Гром: Игра». По его словам, планировалось отснять ещё четыре проекта, но всё отменилось из-за специальной военной операции.

— Уже стартовал один великолепный, замечательный проект под названием «Волшебный участок», в котором я принял непосредственно участие в роли сандугача. Сандугач — это такой большой персонаж, который держал свой клан добрых людей. Одну из самых важных главных ролей там сыграл Николай Наумов из «Реальных пацанов».

Вживаться в роли и учить длинные тексты Павлу не составляет труда. Он уже давал интервью на камеру во время работы баскетболистом. Единственная проблема — это привыкание к сценическим костюмам.

— Спортсмены привыкли к удобной обуви и одежде. А на съёмки «Последнего богатыря» нужно было приходить в классическом костюме и туфлях. У меня нога 55 размера. В таком виде нужно было бежать три пролёта по лестнице, прыгать на маты — всего я пробежал в туфлях 18 тысяч шагов. Возвращаюсь домой, а у меня ноги в два раза больше. Хорошо, что потом были три дня выходных, я отошёл от этого всего.

Как отмечает Павел, ранее он мог бы поучаствовать в фильме про советских баскетболистов «Движение вверх», но его не пригласили на съёмки.

— Говорят, там небольшие гонорары были. А я за сильно маленькие гонорары не работаю. Труд большого человека должен оплачиваться немаленькими деньгами.

Политика и любовь к жизни

30 октября депутат Госдумы ФС РФ Александр Аксёненко объявил, что кандидатом в депутаты на довыборы в Совет депутатов Новосибирска от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» стал Павел Подкользин.

— Я решил попробовать для себя что-то новое. Городу нужен импульс, вдох, вдохновение. Новые, энергичные и свежие люди, которые захотят что-то привнести в него. Так что — почему бы и нет? Собаки тебя не укусят. Пробовать можно и нужно.

В пример удачных городов-миллионников Павел привёл Екатеринбург, Казань и Москву.

— Дороги, скверы, парки — всё это шагнуло на двадцать лет вперёд от Новосибирска.

Он также добавил, что проводить изменения в области спорта не планирует.

— Я каждый день получаю удовольствие от происходящего и тех, кто повстречался на моём жизненном пути: корреспондентов, спортсменов, помощников, семьи, друзей. Надо ценить каждый прожитый день. Так что — любите, цените жизнь! Будет радость вам. Улыбайтесь почаще!