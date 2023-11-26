День матери-2023: красивые поздравления для мамы 26 ноября

Портал «Сиб.фм» собрал коллекцию самых тёплых слов, которые можно преподнести маме в качестве поздравительного комплимента в День материв текущем 2023 году.
Мама – в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя благодарить.
За бессонные моменты у кровати,
И за слезы горькие обид.
За поддержку и твою заботу,
Воспитанья первые шаги,
И за каждую нелегкую субботу,
Что ты посвящала нам одним.
За улыбку, греющую сердце,
За объятия любимых рук,
Мамочка – ты лучше всех на свете!
Героиня, Женщина и Друг.
Сердца у мам сегодня тают,
Улыбки украшают лица.
С Днем матери вас поздравляем,
Подольше праздник пусть продлится!
Достатка, счастья и здоровья
Желаем вам от всей души.
С огромной радостью, с любовью
Прекрасно вам желаем жить!
Пусть радуют всегда вас дети,
Могли чтоб ими вы гордиться.
Вы мамы лучшие на свете.
Мечтам желаем вашим сбыться!
С Днем матери! Знай, нет тебя дороже,
Как нет любимей, ближе и родней.
Пусть бережет тебя, родная, Боже
От всех тоскливых и печальных дней,
Пусть защитит от бед тебя Всевышний,
Здоровья, сил и счастья даст тебе!
Пусть будут позитивными все мысли,
Сверкает свет добра в твоей судьбе!
Ты одна так крепко любишь,
Ты одна всегда поймёшь,
Заодно со мною будешь,
Не предашь и не уйдёшь.
Лишь тебе могу я верить
От начала до конца.
И словами не измерить,
Как же я люблю тебя!
Моя мама золотая!
Обниму тебя скорей
И сердечно поздравляю
Тебя в этот чудный день!
Дорогая мамочка, мамуля,
Хорошо, что праздник мамы есть.
Я тебя люблю, моя родная,
Всех твоих достоинств и не счесть.
В жизни ты – защита и опора,
От ненастий бережешь меня,
Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.
Пожелать хочу тебе здоровья,
Чтоб тревог никто не доставлял.
Ты – одна такая в целом свете —
Мамочка любимая моя!
Мама нужна каждый день. Мама – это нежность и поддержка, всепрощающая и безусловная любовь. Этот день посвящен тебе и мое сердце всегда с тобой. А твое сердце пусть никогда не болит! Твои глаза пусть никогда не плачут! Твоя нежность пусть никогда не иссякнет! Каждый день пусть несет тебе радость!
Самое святое, что есть в нашей жизни — это МАМА. Ее любовь неподвластна времени и ситуации. Она как ангел-хранитель всегда с нами, бережет нас и помогает преодолевать капризы судьбы. Ее любовь мы чувствуем еще задолго до рождения, она бескорыстная, сильная и трепетная. Куда бы мы не уехали, как бы нам тяжело не было, ее забота и любовь с нами навсегда.
Самый мой главный ангел-хранитель — это ты, мамочка. Ты, сквозь годы, сквозь расстояния всегда ведешь меня по дороге любви, добра и надежды. Ты — верный помощник в любом деле. Ты достойна самого прекрасного, самого счастливого будущего и настоящего. Пусть твоя любовь, подаренная мне, возвратится к тебе в большем объеме. Я прошу Бога, чтобы сделал твою жизнь длинной, счастливой и благополучной.
Мамочка, милая, родная, самая лучшая! В День матери низко кланяюсь тебе! Я хочу, чтобы ты всегда искренне, как умеешь только ты, радовалась моим достижениям и согревала своим сердцем в минуты неудач. Счастливой улыбкой встречай рассветы и закаты! Пусть сбудутся самые заветные твои желания, а я сделаю все, что в моих силах, чтобы осуществить их!