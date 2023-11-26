День матери-2023: красивые поздравления для мамы 26 ноября

Портал «Сиб.фм» собрал коллекцию самых тёплых слов, которые можно преподнести маме в качестве поздравительного комплимента в День материв текущем 2023 году.

Мама – в целом мире слов не хватит,

Чтоб за все тебя благодарить.

За бессонные моменты у кровати,

И за слезы горькие обид.

За поддержку и твою заботу,

Воспитанья первые шаги,

И за каждую нелегкую субботу,

Что ты посвящала нам одним.

За улыбку, греющую сердце,

За объятия любимых рук,

Мамочка – ты лучше всех на свете!

Героиня, Женщина и Друг.

Сердца у мам сегодня тают,

Улыбки украшают лица.

С Днем матери вас поздравляем,

Подольше праздник пусть продлится!

Достатка, счастья и здоровья

Желаем вам от всей души.

С огромной радостью, с любовью

Прекрасно вам желаем жить!

Пусть радуют всегда вас дети,

Могли чтоб ими вы гордиться.

Вы мамы лучшие на свете.

Мечтам желаем вашим сбыться!

С Днем матери! Знай, нет тебя дороже,

Как нет любимей, ближе и родней.

Пусть бережет тебя, родная, Боже

От всех тоскливых и печальных дней,

Пусть защитит от бед тебя Всевышний,

Здоровья, сил и счастья даст тебе!

Пусть будут позитивными все мысли,

Сверкает свет добра в твоей судьбе!

Ты одна так крепко любишь,

Ты одна всегда поймёшь,

Заодно со мною будешь,

Не предашь и не уйдёшь.

Лишь тебе могу я верить

От начала до конца.

И словами не измерить,

Как же я люблю тебя!

Моя мама золотая!

Обниму тебя скорей

И сердечно поздравляю

Тебя в этот чудный день!

Дорогая мамочка, мамуля,

Хорошо, что праздник мамы есть.

Я тебя люблю, моя родная,

Всех твоих достоинств и не счесть.

В жизни ты – защита и опора,

От ненастий бережешь меня,

Любишь без оглядок и укоров

И согрета вся тобой семья.

Пожелать хочу тебе здоровья,

Чтоб тревог никто не доставлял.

Ты – одна такая в целом свете —

Мамочка любимая моя!

Мама нужна каждый день. Мама – это нежность и поддержка, всепрощающая и безусловная любовь. Этот день посвящен тебе и мое сердце всегда с тобой. А твое сердце пусть никогда не болит! Твои глаза пусть никогда не плачут! Твоя нежность пусть никогда не иссякнет! Каждый день пусть несет тебе радость!

Самое святое, что есть в нашей жизни — это МАМА. Ее любовь неподвластна времени и ситуации. Она как ангел-хранитель всегда с нами, бережет нас и помогает преодолевать капризы судьбы. Ее любовь мы чувствуем еще задолго до рождения, она бескорыстная, сильная и трепетная. Куда бы мы не уехали, как бы нам тяжело не было, ее забота и любовь с нами навсегда.

Самый мой главный ангел-хранитель — это ты, мамочка. Ты, сквозь годы, сквозь расстояния всегда ведешь меня по дороге любви, добра и надежды. Ты — верный помощник в любом деле. Ты достойна самого прекрасного, самого счастливого будущего и настоящего. Пусть твоя любовь, подаренная мне, возвратится к тебе в большем объеме. Я прошу Бога, чтобы сделал твою жизнь длинной, счастливой и благополучной.

Мамочка, милая, родная, самая лучшая! В День матери низко кланяюсь тебе! Я хочу, чтобы ты всегда искренне, как умеешь только ты, радовалась моим достижениям и согревала своим сердцем в минуты неудач. Счастливой улыбкой встречай рассветы и закаты! Пусть сбудутся самые заветные твои желания, а я сделаю все, что в моих силах, чтобы осуществить их!