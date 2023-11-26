День матери 26 ноября-2023: новые душевные открытки для мамы

В такой светлый праздник все слова поздравлений могут идти только из души. Выразить свои тёплые чувства и поздравить мам поможет коллекция тематических открыток от портала «Сиб.фм».

Мама, с праздником! Ты — мой самый любимый человек, поэтому я хочу, чтобы ты всегда была счастлива и улыбалась. Обещаю вести себя лучше, слушаться тебя, папу и бабушку и приносить больше пятерок. Хочу пожелать тебе быть такой же красивой и милой. Люблю тебя!

Любимая мамочка, поздравляем тебя с Днем матери! Ты каждый день делаешь для нас так много хорошего, играешь с нами, даже когда устаешь после работы. Мы обещаем, что будем вести себя лучше, перестанем ссориться, чтобы ты не переживала, и будем приносить из школы только хорошие оценки. Спасибо, что ты есть, мамочка, мы тебя любим!

В День мамы я хочу поздравить тебя с самого утра. Прости, родная, что пришлось тебя разбудить, но я хочу, чтобы ты прямо сейчас узнала, как сильно и нежно я тебя люблю. И пусть за окном будет ветер, дождь, стужа, мороз, — все, что угодно, но мы с тобой всегда вдвоем. Я никогда не оставлю тебя в этом мире одну.

Мама! С самого детства ты была ангелом-хранителем для меня. Ты нежно укрывала меня одеялом в часы моей болезни. Ты «болела» за меня, когда я сдавала экзамены. Именно ты утешала меня в моменты неприятностей и радовалась за меня, когда все было хорошо. Спасибо тебе за это! С Днем матери тебя, любимая моя!

Сегодня я хочу поздравить свою подругу с Днем матери. И пусть она сейчас очень далеко от меня, я пошлю ей самый пламенный привет и подниму бокал в ее честь. Пусть материнство приносит ей одну радость. И пусть все ее дела будут направлены только во благо, а поступки – в правильное и надежное русло.

Сегодня наступил самый прекрасный праздник ноября – День матери. В этот день давайте поздравим наших матерей и поднимем свои бокалы в их честь. Пусть наши мамы никогда не знают ни усталости, ни боли. Пусть у них всегда будет хорошо на душе. Мы очень хотим, чтобы они гордились нами, своими детьми.

Эти строчки я посвящаю своей маме. Милая моя, мой нежный и ласковый цветочек! Я хочу, чтобы ты знала, насколько сильно я тебя люблю. Перебирая свои старые фотографии в фотоальбоме, я с грустью вспоминаю то время, когда я была маленькой, и ты держала меня на своих руках. Обними меня как в детстве, мама!

Моя нежная мама! Сегодня я от всего сердца хочу поздравить тебя с эти хорошим ноябрьским праздником – Днем матери. Пусть в этот день ты услышишь от всех наших родственников лишь слова благодарности и большой любви. А от себя я хочу добавить, что ты – мой самый дорогой и любимый человек во всем мире.

Сегодня, в эту ненастную осеннюю погоду, я несу букет цветов своей маме. Хочу поздравить ее с Днем мамы и пожелать всего самого наилучшего. Пусть задуманное и созданное ею всегда найдет свое место в этом мире. И пусть ее главная мечта жизни непременно сбудется. Здоровья тебе, мамочка!