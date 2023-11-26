«Любить Родину!» в Октябрьском районе Новосибирска: образованиe, пaтриотизм и профориeнтaция

Проект «Любить Родину!» стартовал 23 ноября в микрорайоне «Европейский берег», где ученики школы № 220 имени К. Д. Ушинского получили возможность проверить свои силы в разных направлениях.

Как отметила директор СОШ №220 Анна Шмакова, проект совпадает с концепцией развития ребёнка в трёх ключевых направлениях: наука, спорт и культура.

«"Любить Родину" — это не просто проект, а целое направление, объединяющее патриотизм, науку, творчество и военно-спортивные мероприятия. Мы заметили, что школьники сразу проявили живой интерес к участию в нём, и это нас очень радует», — сказала она.

Инициатива разработана 41-й общевойсковой армией при содействии новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-фонд» и направлена на всестороннее воспитание и развитие подрастающего поколения.

Проект реализован при участии депутатов Совета депутатов, в том числе Андрея Любавского, Павла Горшкова, Георгия Андреева и членов депутатского объединения «КПРФ». Под руководством подполковника Ивана Кувырзина они создали интересные встречи, выставку, мастер-классы и игровые квесты для школьников.

Депутат Павел Горшков говорит о том, что помимо защитников стране нужны профессионалы в различных областях: врачи, учителя, спортсмены и артисты. Депутат также подчеркнул важность поддержки молодежи в определении своего жизненного пути и выборе профессии.

«В наше время проект "Любить Родину" призван не только формировать гражданский долг и патриотизм через уважение к гимну, но и обеспечивать гармоничное развитие подрастающего поколения. Это включает в себя не только тех, кто защищает границы страны, но и тех, кто внутри неё стремится освоить профессии, востребованные в нашем обществе. Проект направлен на то, чтобы поддерживать молодежь в их профессиональном росте и развитии», — заявил депутат.

Проект ориентирован на воспитание гражданской ответственности и патриотизма среди молодежи. Важным компонентом стали наставники проекта — олимпийские чемпионы и спортсмены с мировым именем, врачи, хореографы и представители других различных областей.

В рамках проекта предусмотрены разнообразные мероприятия: выставка современного оружия, а также образцы военного обмундирования времен Петра Великого. Кроме того, школьникам проводят лекции, мастер-классы и спортивные соревнования. Депутат Андрей Любавский отмечает, что участие взрослых крайне важно для определения будущего пути детей, и проект предоставляет такую возможность.

За семь лет существования проекта «Любить Родину!» были проведены десятки спортивных и культурных мероприятий, встреч и мастер-классов с известными личностями, которые вдохновили тысячи детей и подростков России.

Проект «Любить Родину!» уже стал значимым событием в образовательной и воспитательной сферах города, помогая молодежи подготовиться к самому сложному выбору в жизни и прививая им любовь и уважение к Родине.