На вокзале Новосибирска установили капсулы для сна

Капсулы для сна установили в здании Новосибирск-Главный.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги сообщили о том, что в здании вокзала Новосибирск-Главный установили круглосуточные капсулы для сна. Пассажирам предлагают почасовую аренду.

Капсула рассчитана на одного взрослого, но также возможно размещение родителя и ребёнка в возрасте до шести лет.

Все места оборудованы жалюзи от света, USB-адаптерами для зарядки гаджетов, отделением для багажа, индивидуальной подушкой, комплектом одноразового белья и пледом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до конца этого года планируется установить на железнодорожных вокзалах Новосибирска капсулы для сна.