Нейросеть дала советы новосибирцам, как не болеть с похмелья после Нового года

Нейросеть ChatGPT написала 8 правил, которые стоит соблюдать за новогодним столом во время распития алкоголя.

Корреспондент Сиб.фм решил выяснить, как искусственный интеллект относится к употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. ChatGPT дала советы новосибирцам о том, как не переусердствовать со спиртным.

— Не переусердствуйте с алкоголем. Попробуйте умеренно пить, чтобы не увлекаться и не выпить лишнего;

— пейте воду между коктейлями. Это поможет вам не перегрузить свой организм алкоголем и не допустить обезвоживания;

— ешьте перед тем, как начать пить. Пища может замедлить всасывание алкоголя в кровь и уменьшить его воздействие на ваш организм;

— пейте напитки с меньшим содержанием алкоголя;

— принимайте витамины и минералы. Они помогут вашему организму быстрее восстановиться после употребления алкоголя;

— отдыхайте. После веселья на Новый год уделите время для отдыха и восстановления сил;

— не смешивайте разные виды алкоголя. Это может привести к более сильному похмелью;

— не курите. Курение может усугубить похмелье и замедлить процесс восстановления организма.

Напомним, нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек.