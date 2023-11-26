Нейросеть дала советы новосибирцам, как не болеть с похмелья после Нового года

Нейросеть ChatGPT написала 8 правил, которые стоит соблюдать за новогодним столом во время распития алкоголя.
Корреспондент Сиб.фм решил выяснить, как искусственный интеллект относится к употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. ChatGPT дала советы новосибирцам о том, как не переусердствовать со спиртным.
— Не переусердствуйте с алкоголем. Попробуйте умеренно пить, чтобы не увлекаться и не выпить лишнего;
— пейте воду между коктейлями. Это поможет вам не перегрузить свой организм алкоголем и не допустить обезвоживания;
— ешьте перед тем, как начать пить. Пища может замедлить всасывание алкоголя в кровь и уменьшить его воздействие на ваш организм;
— пейте напитки с меньшим содержанием алкоголя;
— принимайте витамины и минералы. Они помогут вашему организму быстрее восстановиться после употребления алкоголя;
— отдыхайте. После веселья на Новый год уделите время для отдыха и восстановления сил;
— не смешивайте разные виды алкоголя. Это может привести к более сильному похмелью;
— не курите. Курение может усугубить похмелье и замедлить процесс восстановления организма.
Напомним, нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек.