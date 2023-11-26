Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: постановление Верховного суда

Верховный суд России принял решение о продолжении мобилизации и возвращении граждан домой.

Пленум Верховного суда объяснил, что мероприятия по призыву военнообязанных запаса в Вооруженные силы страны не завершены, и официальный указ Президента России является основанием для начала и окончания периодов мобилизации.

Напомним, что масштабный призыв в армию России был объявлен Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года в связи с Специальной военной операцией на Украине. В октябре того же года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизация завершена, что подтвердил Верховный Главнокомандующий страны.

Однако официальных указов о завершении всероссийского призыва не было. В связи с этим Пленум Верховного суда объяснил, что мобилизация продолжается. В указе о начале масштабного призыва в армию 2022 года указано, что военнослужащие могут покинуть зону боевых действий только после завершения специальной военной операции или при наличии законных оснований для увольнения из Вооруженных сил РФ, таких как достижение предельного возраста или состояние здоровья.

Точная дата возвращения мобилизованных граждан домой пока неизвестна.