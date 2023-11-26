В Новосибирске певица Анна Асти дала концерт после полуторачасовой задержки

Популярная певица Анна Асти дала концерт в Новосибирске, но с задержкой в полтора часа.

В Новосибирске 25 ноября певица Анна Асти выступила на сцене МВК «Новосибирск Экспоцентр». Но, по словам сотрудников, популярная артистка опоздала на полтора часа по неизвестным причинам.

Однако, Анна сразу же извинилась перед всеми, кого заставила так долго ждать.

Некоторых фанатов данный инцидент очень возмутил, так как некоторые из них ехали очень долго из других городов, чтобы послушать любимую исполнительницу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске певец Алексей Чумаков полчаса прождал зрителей перед концертом.