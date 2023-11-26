В Новосибирске закрыли очередное подпольное казино

Ещё одно нелегальное казино закрыли в Новосибирске.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, сотрудники Железнодорожного района, ОЭБ отдела полиции и следователи проверили помещение дома № 17/2 и установили, что там работает казино.

По результатам проверки было изъято 26 единиц оборудования и денежные средства.

Сейчас проводится расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что замдиректора Новосибирского филиала ТГУ организовал подпольное казино. В ведомстве отметили, что замдиректора университета обвиняется ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр).