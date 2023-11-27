Более 60% жителей Новосибирска вложатся в новогодний корпоратив

В Новосибирске более 60% сотрудников вложат деньги на новогодний корпоратив.

По данным аналитики портала Зарплата.ру, в Новосибирске 44% работодателей готовы полностью оплатить своим сотрудникам новогодний корпоратив, а 66% работника придется доплачивать за этой удовольствие из своего кармана. В свою очередь, у 78% жителей на работе уже предусмотрено мероприятие в честь Нового года. А 21% сибиряков придется отправляться на корпоратив полностью за свой счет.

Траты на новогодние посиделки с коллегами варьируются от 1 до 3 тысяч рублей. На наряды к Новому году новосибирцы потратят до 5 тысяч рублей, а более 15 тысяч рублей – 9%.

Напомним, что стилист из Новосибирска рассказала про модный наряд на новогодний корпоратив.