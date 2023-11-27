Подарок пенсионерам на Новый год: только что стало известно о новой выплате в 2023-м году

Пресловутая 13-тая пенсия в РФ обсуждается ежегодно, а в нынешнем она представлена сразу в двух вариантах. О судьбе этих законопроектов стало известно на днях.

Доподлинно известно, что в течение 2023 года на рассмотрение Государственной думы РФ в разное время поступили два законопроекта о дополнительных пенсионных выплатах в размере привычной пенсии. Первый из них является очередной попыткой узаконить ежегодные предновогодние выплаты работающим и неработающим пенсионерам России.

Его авторы (думская фракция справедливороссов) предложили выплачивать в декабре каждому пенсионеру страны аналог тринадцатой производственной зарплаты. Размер дополнительной пенсии должен был соответствовать объёму страховой части пенсионных выплат.

Однако проект при голосовании в Думе не набрал необходимый кворум, что значит был отклонён. В качестве контраргументов были приведены две причины: 800 миллиардов рублей под этот закон в казне РФ нет, а также будет нарушен принцип социальной справедливости, поскольку все пенсионеры получат разные суммы (зависит от размера страховой части).

Второй вариант законопроекта о 13-той пенсии депутаты от ЛДПР в 2023 году трансформировали в подарок ко Дню рождения каждого пожилого россиянина. Аргумент в защиту проекта звучал внушительно — на бюджет страны будет снижена нагрузка, поскольку пенсию будут выплачивать не сразу всем. Однако и он не спас инициативу от отклонения.