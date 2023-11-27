Пряничную копию вокзала Новосибирск-Главный весом 20 кг создали в музее Западно-Сибирской магистрали на Пряничном АртМарафоне

Мини-копию железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный из пряника изготовили мастера в рамках II Всероссийского Пряничного АртМарафона. Вес самого большого железнодорожного пряника составил 20 кг.

Главной темой гастрономического события в этом году стали путешествия по России. Команды из 6 городов – Новосибирска, Хабаровска, Калининграда, Мурманска, Симферополя и Владикавказа соревновались в особенностях изготовления масштабного десерта, демонстрируя мастерство, оригинальность идеи и разнообразие материалов.

Для проведения марафона в Новосибирске площадкой был выбран Выставочный центр истории Западно-Сибирской железной дороги. Процесс строительства мини-копии велся в прямом эфире с трансляцией на несколько городов России.

По словам создателей шедевра для его изготовления понадобилось 30 яиц, 8 кг муки, 6 кг сахара, 5 кг глазури, 1,5 кг масла и 1 кг карамели.

Помимо создания главного экспоната мероприятия посетителям марафона также проводили экскурсии по площадке музея, рассказывали об истории пряника, викторину и проводили мастер-классы.