Путин сделал жёсткое заявление по специальной военной операции

Предсмертные потуги ослабевающего влияния западных стран на мировую обстановку довели до военного конфликта на Украине, уверен российский лидер.

Шантаж и силовое давление, подмена системы международного права «порядком, основанным на чьих-то правилах» стали виной разжигания локальных военных конфликтов, в том числе, и на Украине, заявил глава нашего государства во время выступления на открытии международного форума «Примаковские чтения».

По мнению Владимира Путина, в последние годы значительно ослабло влияние известной группы стран, привыкшей доминировать в мире, и она прибегла к обострению конфликтов в мире. Так случилось и с Украиной: «Дестабилизирующая линия этих стран спровоцировала кризисную ситуацию вокруг Украины», сказал президент РФ.

Он напомнил, что ещё с 2014 года Донбасс боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Поэтому Москва сделала всё возможное, чтобы решить конфликт мирным способом: «Запад в это время играл на жизни людей краплёными картами вместо того, чтобы решать проблемы Донбасса», подчеркнул он.

Российский лидер уверен, что в текущий момент происходит становление новой системы международных отношений, а модель глобализации, сформированная западными странами, изжила себя, потому они пытаются зацепиться за военные конфликты.