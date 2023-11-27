Родители из Омска назвали новорождённую девочку Дочей

Омичи назвали своих детей самыми необычными и редкими именами.

В Telegram-канале “NGS55.RU Новости Омска” сообщили, что в реестре омского ЗАГСа обновился список редких имён, которыми омичи назвали своих новорождённых детей в 2023 году.

В пятёрку самых редких женских имён попали: Настасья, Яснина, Асения, Омина и Доча, а в мужские вошли — Шоваа, Дамиан, Усман, Жаслан, Ромеш.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ЗАГСе Новосибирска опубликовали список необычных имён, которые выбрали жители региона для своих новорождённых детей в октябре этого года.