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общество

Родители из Омска назвали новорождённую девочку Дочей

Фото: freepik

Омичи назвали своих детей самыми необычными и редкими именами.

В Telegram-канале “NGS55.RU Новости Омска” сообщили, что в реестре омского ЗАГСа обновился список редких имён, которыми омичи назвали своих новорождённых детей в 2023 году.

В пятёрку самых редких женских имён попали: Настасья, Яснина, Асения, Омина и Доча, а в мужские вошли — Шоваа, Дамиан, Усман, Жаслан, Ромеш.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ЗАГСе Новосибирска опубликовали список необычных имён, которые выбрали жители региона для своих новорождённых детей в октябре этого года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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