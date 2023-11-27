«Шторм века» обрушился на Крым. Что творится на полуострове после сильнейшего урагана

Шторм и ураган обрушились на Крым и Кубань, вызвав серьезные последствия. В результате непогоды, сотни тысяч человек на полуострове остались без электричества.

Вечером 26 ноября Крым столкнулся с сильным штормом, который привел к подтоплениям домов и дорог. Более полумиллиона человек остались без света, а также было нарушено водоснабжение. Ураганный ветер также затронул Краснодарский край, где были повалены деревья в Анапе и Адлере. В Сочи прибрежная территория была затоплена волнами, а аэропорт не смог принять несколько рейсов.

В Крыму штормовое предупреждение было объявлено днем 26 ноября, а его пик ожидался вечером. Порывы ветра достигали 40 м/с, что привело к подтоплениям нескольких районов и участков дорог. Самые пострадавшие районы, названные властями, включают Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Ленинский.

Для ликвидации последствий шторма был создан оперативный штаб в Крыму. Более 200 жителей были эвакуированы в Евпатории, а также были открыты временные убежища. В поселке Героевское под Керчью около 40 домов оказались заблокированы из-за выхода моря из берегов.

Правительство Крыма сообщило, что в результате шторма почти полмиллиона человек остались без электричества. В Черноморском районе полностью прекратилось водоснабжение и водоотведение из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях. В Саки произошла авария на газопроводе, а в Сакском районе было закрыто движение между селами Митяево и Трудовое. Троллейбусное движение на трассе Симферополь — Ялта также было приостановлено.

В Севастополе были повалены десятки деревьев и несколько рекламных щитов, а также остались без света дома на нескольких улицах города. В трех садо

вых товариществах было нарушено газоснабжение, и трое пострадавших были госпитализированы.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем. В Севастополе этот день стал нерабочим для школ, детских садов и учреждений социальной сферы по решению губернатора Михаила Развожаева. Аналогичные меры были приняты в Херсонской области. Власти также попросили жителей Крыма не выходить на улицу без необходимости.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае уже действует несколько дней. Последнее предупреждение было объявлено на 25 и 26 ноября. Регион уже сталкивался с сильными ливнями и оползнями ранее.

В результате шторма 26 ноября в Сочи, Адлере и Анапе были повалены деревья. В сочинском аэропорту из-за непогоды девять самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы, но позднее принятие рейсов было возобновлено. В Анапе 27 ноября занятия в школах и детских садах были отменены. Было сообщено о десятках поваленных деревьев и 14 мм осадков. Жителей города попросили оставаться дома в понедельник.

Власти Геленджика сообщили, что все школы будут работать в обычном режиме, за исключением 17-й школы, у которой была сорвана крыша ветром.

В Сочи произошла задержка пассажирских поездов из-за падения деревьев на контактную линию железных дорог. В селе Архипо-Осиповка (Геленджик) была повреждена крыша гостиницы "Тешебс".