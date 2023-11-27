В Новосибирской области у коровы обнаружили бешенство

В селе Жуланка введён карантин из-за бешенства у коровы.

В региональном управлении ветеринарии рассказали для портала BFM-Новосибирск о том, что в селе Жуланка Новосибирской области на два месяца ввели карантин по бешенству.

Причиной карантина стало смертельно опасного заболевание, которое выявили у коровы, содержащей на подворье одного из жителей.

Судебно-ветеринарный эксперт, начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт сообщил, что инфицирование домашних животных происходит во время контакта с лисами или бродячими собаками, которые заходят на подворье. И после каждого выявленного случая бешенства на территории обязательно нужно вводить карантин.

Ветеринарный эксперт также отметил, чтобы снизить риски возникновения инфекции, нужно проводить вакцинацию.

Напомним, что под Искитимом вышедшая к людям лиса может стать переносчиком бешенства.