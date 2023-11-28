3066 человек посетили муниципальные бани в Новосибирске за осень

За три месяца осени 2023 Новосибирские муниципальные бани посетило больше трех тысяч человек

Как сообщает мэрия Новосибирска, в городе отремонтировали три муниципальные бани, в которые за три месяца осени успело сходить больше трех тысяч человек.

Бани находятся по адресу: Петропавловская, 5 (ее отремонтировали 7 сентября), на Первомайской, 84 (она открылась спустя месяц после первой) и Чекалина, 35а (начала работать 13 октября).

В данный момент продолжается ремонт над вентиляцией в банях №36 и №19.

В августе этого года мэрия подписала договор простого товарищества с баней №3 на Беловежской, 10/1, согласно которому инвестору необходимо подготовить проект об обновлении бани в течение пяти лет. Помимо этого, также хотят обновить и баню на Смоленской, 4. Сейчас туда ищут арендатора.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть приказал отмыть грязный общественный транспорт.