Более 118 млн рублей получит Новосибирская область на системы мониторинга глюкозы для детей

Новосибирская область получит финансирование на системы мониторинга глюкозы для детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что Новосибирская область получит из федерального бюджета более 23,6 млн рублей в текущем году и свыше 94,5 млн рублей в 2024 году на обеспечение портативными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно.

Приборы будут обеспечивать круглосуточное отслеживание уровня глюкозы и помогать вовремя заметить его изменение.

Напомним, что родители Новосибирской области смогут получить ежемесячное пособие на рождение ребёнка.